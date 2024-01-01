محافظ المنوفية يتفقد رصف وتطوير 9 شوارع في مدينة منوف

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، مدير مديرية الطرق، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمركز منوف ومدينة سرس الليان.

مشروع رصف الطرق

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق سروهيت مرورا بكوبرى الجمال بمدينة سرس الليان بطول 1,200كم2 تقريبا ومسطح 11 ألف م، تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من أعمال «قطع فرمة، رفع مطابق الصرف الصحي، بلاعات مياه الأمطار، فرد الطبقة الأسفلتية النهائية»، موجهًا بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وفق الجداول الزمنية المقررة.

تطوير شارع الجندي

كما تفقد «أبو ليمون» أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي الجندي والبابلي ومتفرعاتهم بمدينة منوف بإجمالي أطوال 500م، تنفيذ الإنتاج الحربي، وذلك في إطار خطة دعم التميز الإضافي للمدينة، وقد تم الانتهاء من فرد طبقة المازوت لوضع الطبقة الأخيرة للرصف بالشوارع وتركيب البلدورات وكذا جاري فرش الطبقة الرملية لتركيب بلاط الأنترلوك.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال والمشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لتذليل العقبات وتحقيق أعلي معدلات إنجاز للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.