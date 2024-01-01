«مصر للطيران» تنقل 2.8 مليون راكب خلال الربع الأول من العام المالي 2023

قالت وزارة الطيران المدني إن مؤشرات الأداء المالي لشركة مصر للطيران إحدى شركات الطيران التابعة للوزارة خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) شهدت نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 % عن ذات الفترة من العام المالي السابق ، كما شهدت تلك الفترة زيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 10% .

الرحلات الجوية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الربع الأول من العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في 1 يوليو الماضي وانتهي في 30 سبتمبر 2023، شهد زيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية خلال عام 2022-2023 إلى أكثر من 10 آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6% ، كما شهد الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام المالي 2022-2023.

سعة المقاعد

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن الربع الأول من العام المالي 2023-2024 والذي بدأ في 1 يوليو الماضي وانتهى في 30 سبتمبر 2023، شهد زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%، كما ارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أن صناعة الطيران المدني لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث تسهم صناعة النقل الجوى بحوالي 7 مليارات دولار في اٍجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من إجمالي الناتج القومي.