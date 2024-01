رد صادم لإعلام الاحتلال الإسرائيلي على صواريخ فصائل غزة في رأس السنة.. ماذا قال؟

مع بداية اللحظات الأولي للعام الجديد 2024، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة من الصواريخ من نوع المقاومة «M90»، نحو تل أبيب، كبرى مدن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووفق مصادر الفصائل الفلسطينية، فقد وصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في «الدقيقة صفر»، نحو 21 صاروخاً، اعترضت «القبة الحديدية» نحو 18 منها، بينما سقطت 3 صواريخ في مناطق مفتوحة.

وبعد مرور الساعة الأولى من عام 2024، بثت حركة «حماس»، مقطع فيديو يظهر إطلاق الصواريخ على تل أبيب وضواحيها، من طراز «إم 90»، وأكدت أن ذلك يأتي رداً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، والعدوان المستمر على القطاع الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويظهر مقطع الفيديو تصفيق وتكبيرات عدد من أهالي قطاع غزة، فور إطلاق صواريخ المقاومة، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مدن ومناطق «تل أبيب، وريشون لتسيون، واللد، والرملة، وبني براك»، وفي مستعمرة «موديعين» بالضفة الغربية، إضافة إلى مدينة «سديروت»، ومناطق أخرى في غلاف قطاع غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن دولة الاحتلال استقبلت عام 2024 بوابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأشارت إلى أن فرق الإسعاف أجرت عمليات بحث واسعة، عن حالات إصابة أو شظايا متناثرة، في مواقع سقوط الصواريخ في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.

وسخرت القناة الـ12 الإسرائيلية من رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب تلك الصواريخ، حيث علقت على تصريحات الأخير، والتي زعم فيها أن جيش الاحتلال تمكن من تخفيض القدرات الصاروخية لحركة «حماس»، في قطاع غزة، بنسبة 80%، وهو ما جعله يقرر سحب 5 ألوية جديدة من القطاع الفلسطيني.

أما المراسل العسكري للقناة الـ14 الإسرائيلية، فقد اعتبر أن صواريخ رأس السنة التي أطلقتها فصائل المقاومة، تعني غياب أجهزة الاستخبارات، وعدم علمها بأي استهداف مسبق، رغم مرور نحو 3 أشهر على الحرب.

