رد صادم لإعلام الاحتلال الإسرائيلي على صواريخ فصائل غزة في رأس السنة.. ماذا قال؟

مع بداية اللحظات الأولي للعام الجديد 2024، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة من الصواريخ من نوع المقاومة «M90»، نحو تل أبيب، كبرى مدن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووفق مصادر الفصائل الفلسطينية، فقد وصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في «الدقيقة صفر»، نحو 21 صاروخاً، اعترضت «القبة الحديدية» نحو 18 منها، بينما سقطت 3 صواريخ في مناطق مفتوحة.

حركة حماس تعلن قصف تل أبيب برشقة صواريخ

وبعد مرور الساعة الأولى من عام 2024، بثت حركة «حماس»، مقطع فيديو يظهر إطلاق الصواريخ على تل أبيب وضواحيها، من طراز «إم 90»، وأكدت أن ذلك يأتي رداً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، والعدوان المستمر على القطاع الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

دفعة رأس السنة من صواريخ المقاومة وسط تكبيرات الشعب الملتحم بالمقاومة، وصافراتهم التي تسمع في الفيديو، بينما تدوي صفارات الإنذار في تل أبيب!

القسام ينشر فيديو إطلاق الرشقة الصاروخية الكبيرة بصواريخ M90. pic.twitter.com/kEWF5AyKKu — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) December 31, 2023

ويظهر مقطع الفيديو تصفيق وتكبيرات عدد من أهالي قطاع غزة، فور إطلاق صواريخ المقاومة، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مدن ومناطق «تل أبيب، وريشون لتسيون، واللد، والرملة، وبني براك»، وفي مستعمرة «موديعين» بالضفة الغربية، إضافة إلى مدينة «سديروت»، ومناطق أخرى في غلاف قطاع غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سخرية من نتنياهو بسبب صواريخ رأس السنة

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن دولة الاحتلال استقبلت عام 2024 بوابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأشارت إلى أن فرق الإسعاف أجرت عمليات بحث واسعة، عن حالات إصابة أو شظايا متناثرة، في مواقع سقوط الصواريخ في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة.

זיקוקים באדיבות החמאס. שנה אזרחית טובה. pic.twitter.com/7CLA2WBf3Y — Ran Bar-Zik (@barzik) December 31, 2023

وسخرت القناة الـ12 الإسرائيلية من رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب تلك الصواريخ، حيث علقت على تصريحات الأخير، والتي زعم فيها أن جيش الاحتلال تمكن من تخفيض القدرات الصاروخية لحركة «حماس»، في قطاع غزة، بنسبة 80%، وهو ما جعله يقرر سحب 5 ألوية جديدة من القطاع الفلسطيني.

סטיגמה חדשה על ערבים: דייקנים ומגיעים בדיוק על הדקה — Yoav Rabinovitz (@yoavr) December 31, 2023

أما المراسل العسكري للقناة الـ14 الإسرائيلية، فقد اعتبر أن صواريخ رأس السنة التي أطلقتها فصائل المقاومة، تعني غياب أجهزة الاستخبارات، وعدم علمها بأي استهداف مسبق، رغم مرور نحو 3 أشهر على الحرب.

New year, same Hamas terrorism.



While 129 Israelis are still being held captive by Hamas in Gaza, Hamas also decided to start 2024 by launching a barrage of rockets at Israel.



There is no “happy” New Year until they are all home. pic.twitter.com/Szl23qcLqZ — Israel Defense Forces (@IDF) December 31, 2023

كما سخرت القناة الـ13 من «نتنياهو»، وقال الصحفي بوعز جولان: «قبل بضع ساعات، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قدرة الإطلاق من غزة انخفضت بشكل ملحوظ، وبعد ما حدث، ربما حان الوقت للتوقف عن الاستهانة بعقولنا».