خبير: مصر تستطيع الحصول على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخول «بريكس»

قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار بالبنك الدولي سابقا، إن التغييرات السياسية في العالم أصبحت سريعة جدا، وهذه السرعة في المتغيرات السياسية والاقتصادية السريعة تؤثر إلى حد بعيد على متخذ القرار، وواضعي السياسة الاقتصادية للبلد، متابعا: «متخذ القرار كل ما يضع استراتيجية معينة يلاقي مثلا كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة ويضطر لتغيير الخطط التي وضعها للتعامل مع الوضع الجديد».

المواطن أكل عيشه يكون من دخله

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن المواطن أكل عيشه يكون من دخله، سواء حصل عليه من القطاع الخاص أو عمله في القطاع العام، منوها بأن المواطن يشعر بثمار التنمية عندما يدخل أكبر عدد من الأفراد للسوق.

وتابع: «هل المواطن هيفضل مخنوق بسبب الظروف الاقتصادية؟، الإجابة لا، لأن الدولة موجودة وبتتدخل، والرئيس أصر يكون في برامج اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي، والدولة تتكبد مصروفات كبيرة حتى يصل الحق لأصحابه زي حياة كريمة وغيرها من المبادرات».

الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة

ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة، منوها بأن الدولة تتدخل حتى تتحسن الأمور ولا تجعل المواطن يتأثر بالأزمات الاقتصادية.

وأردف: «دخول مصر إلى البريكس يجعل الدولة المصرية تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة، وسيتيح البريكس لمصر أن تكون شريكا لمجموعة متجانسة في الفكر، وهتخلينا نحقق مصالح اقتصادية مش بنعرف نحققها مع العالم الكبير».

وأكد أن مصر تستطيع من خلال موقعها وتاريخها أن تحصل على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخولها لمجمع البريكس.