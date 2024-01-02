قطع المياه لمدة 5 ساعات في كفر الشيخ اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن عدد من المناطق والقرى في مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ سيتم قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه إبشان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.