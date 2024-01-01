رفعت رشاد: الدولة وضعت أمامها التركيز على تحسين حياة المواطنين

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المواطن هو الوحدة المفردة التي تتكون منها الدولة والشعب، فإذا صلح حال المواطن وتحسنت أحواله في الحياة، صلح الحال بشكل عام للدولة، فالمجتمع المنجز والناجح، هو الذي يكون به المواطن في مستوى معيشي مناسب ومريح ومعقول، يحقق له راحة بال، ونوع من النمو المتواصل في حياته العادية هو وأسرته.

وأضاف «رشاد»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة وضعت أمامها كل المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة الواسعة المختلفة الأوجه والمجالات، والتركيز على تحسين حياة المواطن.

وتابع: «فإذا كان المواطن فقيراً فستحسن من حياته وترفع من شأنه المالي والوظيفي وتوفر له فرص عمل في المجالات المختلفة، وإذا كان يحتاج إلى خدمات فهي تنشأ له المصالح الحكومية والخدمية من مكاتب البريد ومكاتب الشهر العقار أو البنوك أو غيرها من المصالح التي تساعده على إنجاز مصالحه وتسهيل حياته بدل الانتقال وتشتيت حياته».