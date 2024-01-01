«تعمير سيناء»: الدولة مهدت للأهالي منازل آمنة ووفرت لهم حياة كريمة

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء، إنه بجانب الطرق العملاقة التي جرى تنفيذها في سيناء، جرى عمل أكثر من 45 محطة صرف صحي ومحطات تحلية مياه في شمال وجنوب سيناء ووسط سيناء.

وأضاف في لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة مهدت للأهالي منازل آمنة، حتى يعود الأهالي مرة أخرى إلى منازلهم، ويعيشوا حياة كريمة».

وتابع: «بالاتفاق مع محافظة شمال سيناء وجهاز تعمير سيناء ووزارة التضامن الإجتماعي جرى تشطيب 20 منزلا بالكامل، والدولة اهتمت بسيناء وربطها بالوطن الأم عبر الأنفاق والكباري العائمة».