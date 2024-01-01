اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حياة كريمة.. المستحيل يتحول إلى حقيقة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجِّه بتعزيز برامج رعاية كبار السن

- الرئيس: تخصيص 100 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم الصندوق الخاص بهم.. وحمايتهم اجتماعياً وصحياً.. وتيسير إجراءات التعامل المصرفي الإلكتروني

- تكليفات رئاسية بمزيد من الحماية لـ«جنود الإنتاج»

- «شحاتة»: 500 جنيه زيادة على أجور القطاع الخاص

- المستحيل يتحول إلى حقيقة

- «المبادرة الرئاسية» انطلقت قبل 5 سنوات بميزانية تجاوزت تريليون جنيه وتستهدف تحسين معيشة 60 مليوناً بالريف.. وتوصيل الغاز لـ173 قرية

- 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى لدعم 18 مليون مواطن والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفي مركزياً و317 وحدة إسعاف

- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بقيمة 15 مليار جنيه.. وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية.. و40 ألف متطوع من مختلف التخصصات يشاركون في تنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمة المتميزة للأهالي

- الاحتلال الإسرائيلي يقصف «دير البلح ورفح وكرم أبوسالم بغزة»

- د. ولاء جاد الكريم: «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن»

- سارة نصر: حكايتنا مع «حياة كريمة»

- منجي علي بدر: «حياة كريمة» اقتصادياً

- «البترول»: بئر جديدة بخليج السويس تنضم لخريطة الإنتاج

- المنتخب يستعد لأمم أفريقيا في العاصمة الإدارية

- الأهلي يطيح بصلاح محسن ويقترب من وسام أبوعلي

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف بجميع محافظات الجمهورية

- تنفيذ 9500 وصلة في 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة».. وأعمال إحلال وتجديد للشبكات بقيمة 86 مليون جنيه

- «الري»: آليات جديدة تضمن توصيل المياه للمنتفعين

- «سويلم»: الالتزام بالحصص والمرور الدوري والتواصل مع المزارعين لحسم المشاكل في أسرع وقت

- د. أشرف حاتم: غالبية المصابين لا يحتاجون إلى العزل ويمكنهم تلقي العلاج في المنزل

- رئيس «صحة النواب»: «متحور كورونا» الجديد ليس شرساً.. ولا داعي للقلق منه

- عودة الفيروس بشراسة أمر غير وارد بسبب الإجراءات الاحترازية واتساع رُقعة التطعيمات

- ضحايا العدوان الإسرائيلي بمخيمات النازحين في انتظار «حلم العودة»

- «إبراهيم»: الأطباء استأصلوا رحم زوجتي دون تخدير.. و«الطفل محمد»: «نفسنا نتعالج ونرجع لمدارسنا ونلتقي بأصحابنا»

الصفحة الثالثة

- تستهدف 60 مليون مصري والميزانية تجاوزت تريليون جنيه.. وتعتبر أهم مشروع قومي في القرن الـ21

- حياة كريمة المستحيل يتحول إلى حقيقة

- مقولات الرئيس السيسي عن «المبادرة»

الصفحة الرابعة

- 5 سنوات حياة كريمة

- المبادرة الرئاسية: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى بـ5 سنوات لدعم 18 مليون مواطن

- الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً وتوصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية

- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بـ15 مليار جنيه وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية

- «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن»

- د. مروة فخري: توسيع قاعدة التمكين الاقتصادي والارتقاء بقطاع التعليم

- المدير التنفيذي لـ«المؤسسة»: أحدثنا طفرة تنموية كبيرة بالقرى والنجوع

- «أنت الحياة» استهدفت 44 مركزاً وتستمر 6 أيام في القرية الواحدة لتقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للأطفال والقوافل الطبية واستخراج الأوراق الثبوتية

- «هدى»: «عالجت ولادي بالمجان.. والمبادرة رحمتني من السفر»

- «السوداني»: النهضة في الملاعب دفعة للأمام لكل شباب مصر

- «أنت الحياة» تُدخل الفرحة على قلوب أبناء كفر الشيخ

- قرى «شربين» بالدقهلية تتعافى من الإهمال الطبي والرياضي

الصفحة الخامسة

- الحياة تعود لـ«الريف».. أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مدنية تجتمع لتوفير الخدمات للمواطنين

- حكايتنا مع «حياة كريمة»

- «الجمعيات الأهلية»: حققت إنجازات ضخمة ووفرت فرص عمل

- «حقوق الإنسان»: تستهدف تعزيز حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية

- «مبادرات» ترسم البسمة على وجوه الأسر: «تمكين وتنمية ورعاية ودعم»

- ملتقيات توظيف وخدمات توعوية وتثقيفية.. و1200 فتاة ضمن «يدوم الفرح».. وخدمة ألف حالة إنسانية عاجلة

- ألف كرسي متحرك لذوي الإعاقة.. و1.2 مليون مواطن بـ«الكشف الصحي».. و1.5 مليون كرتونة مواد غذائية

- «إيمان»: «اترحمت من شيل الميه.. ومش هطلبها من حد تاني»

- طالب الجامعة: «ربنا وضع المبادرة في طريقى علشان ترجع لي الحياة»

- «الفرحة» تدب في بيت أسرة بالمنيا بعد دخول المياه

- «حسام».. أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: «وفَّروا لي كرسي»

الصفحة السادسة

- 5 سنوات حياة كريمة

- 40 ألف متطوع من مختلف التخصصات.. خلايا نحل تبني المستقبل وتقدم الدعم للمستحقين

- مدير القطاعات الميدانية: 5 آلاف طالب تعلموا قيم المواطنة والمسئولية المجتمعية في «فاليو»

- متطوعون: نشارك في تنظيم القوافل الطبية و«الأكاديمية الوطنية» تؤهلنا للعمل بمختلف المواقع التنفيذية

- د. حسن بوهزاع: استمرارها لـ5 سنوات يؤكد عزم القيادة على إحداث التنمية

- رئيس الاتحاد العربي للتطوع: «المبادرة» حققت التكامل بين أضلاع التنمية وسخّرت طاقات الشباب في العمل الأهلي

- أطالب بتعميم التجربة في القطر العربي وتحقيق الجودة في الأعمال الخيرية.. ومصر في طريقها نحو مستقبل مشرق

- النهضة الحقيقية

- «يوسف»: رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير السكن الكريم وتمكين الأسر اقتصاديا

- ابن أسيوط: «الوضع كان صعب لكن دلوقتي هقدر أعيش وأجهّز بناتي»

- قرى «القنطرة شرق» تودع «سنوات النسيان» بـ«مياه نظيفة ومدارس جديدة ومستشفيات ونقاط إسعاف»

- «حمادة» حصل على مشروع لتربية الأغنام: «الدولة مش بتنسى الغلبان»

الصفحة السابعة

- إشادات دولية وإقليمية بنجاحات المبادرة.. ودعوات لتعميم تجربتها الرائدة لتحقيق التنمية الشاملة

- «حياة كريمة» اقتصادياً

- «الأمم المتحدة»: من أهم المشروعات التنموية ووفرت فرص عمل للشباب و«صندوق النقد»: تتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاً

- الأحزاب: حسَّنت مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً وأعادت جمال القرى

- «مستقبل وطن»: أكدت تصدُّر المواطن البسيط أولويات الرئيس.. و«الجيل»: ارتقت بالخصائص الاجتماعية للأسر

- «التجمع»: بصماتها التنموية ظاهرة للعيان.. و«أبناء مصر»: مثلت طفرة هائلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي

- «محمود»: الفصل كان يضم 100 طالب.. وإنشاء 76 مدرسة أنهى التكدس

- الشاب الثلاثيني: حصلت على عِجلة عشار أنتجت ماشية صغيرة

- نقلة نوعية في النهوض بالأبنية التعليمية بالفيوم

- حلم «فتحي» تحقق بمشروع رؤوس الماشية: «فتحت بيتي»

الصفحة الثامنة

- في منطقة «السقالة» أكبر مركز لصناعة السفن بالغردقة

- «شد القلوع يا مراكبي»

- «على قد الإيد».. «رباب» تتعافي من الاكتئاب بـ«الأكل البيتي»

- في «عز القصف».. فرحة أهالي غزة برأس السنة: «سينابون وبابا نويل»

- «دفّي نفسك» مجاناً.. «العدس الليلة.. ليلة عيده»

- «شجرة الجمبري».. أعدها 20 شيفاً في 5 ساعات للاحتفال بـ«الكريسماس»