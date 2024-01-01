رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حياة كريمة.. المستحيل يتحول إلى حقيقة

كتب:

مريم جاد
07:43 م | الإثنين 01 يناير 2024
عدد الوطن

عدد الوطن

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجِّه بتعزيز برامج رعاية كبار السن

- الرئيس: تخصيص 100 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم الصندوق الخاص بهم.. وحمايتهم اجتماعياً وصحياً.. وتيسير إجراءات التعامل المصرفي الإلكتروني

- تكليفات رئاسية بمزيد من الحماية لـ«جنود الإنتاج»

- «شحاتة»: 500 جنيه زيادة على أجور القطاع الخاص 

- المستحيل يتحول إلى حقيقة 

- «المبادرة الرئاسية» انطلقت قبل 5 سنوات بميزانية تجاوزت تريليون جنيه وتستهدف تحسين معيشة 60 مليوناً بالريف.. وتوصيل الغاز لـ173 قرية

- 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى لدعم 18 مليون مواطن والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفي مركزياً و317 وحدة إسعاف

- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بقيمة 15 مليار جنيه.. وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية.. و40 ألف متطوع من مختلف التخصصات يشاركون في تنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمة المتميزة للأهالي

- الاحتلال الإسرائيلي يقصف «دير البلح ورفح وكرم أبوسالم بغزة» 

-   د. ولاء جاد الكريم: «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن» 

- سارة نصر: حكايتنا مع «حياة كريمة»

- منجي علي بدر: «حياة كريمة» اقتصادياً

- «البترول»: بئر جديدة بخليج السويس تنضم لخريطة الإنتاج 

- المنتخب يستعد لأمم أفريقيا في العاصمة الإدارية 

-  الأهلي يطيح بصلاح محسن ويقترب من وسام أبوعلي 

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف بجميع محافظات الجمهورية

- تنفيذ 9500 وصلة في 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة».. وأعمال إحلال وتجديد للشبكات بقيمة 86 مليون جنيه 

- «الري»: آليات جديدة تضمن توصيل المياه للمنتفعين

- «سويلم»: الالتزام بالحصص والمرور الدوري والتواصل مع المزارعين لحسم المشاكل في أسرع وقت

- د. أشرف حاتم: غالبية المصابين لا يحتاجون إلى العزل ويمكنهم تلقي العلاج في المنزل 

- رئيس «صحة النواب»: «متحور كورونا» الجديد ليس شرساً.. ولا داعي للقلق منه 

- عودة الفيروس بشراسة أمر غير وارد بسبب الإجراءات الاحترازية واتساع رُقعة التطعيمات 

- ضحايا العدوان الإسرائيلي بمخيمات النازحين في انتظار «حلم العودة» 

- «إبراهيم»: الأطباء استأصلوا رحم زوجتي دون تخدير.. و«الطفل محمد»: «نفسنا نتعالج ونرجع لمدارسنا ونلتقي بأصحابنا»  

الصفحة الثالثة

- تستهدف 60 مليون مصري والميزانية تجاوزت تريليون جنيه.. وتعتبر أهم مشروع قومي في القرن الـ21

- حياة كريمة المستحيل يتحول إلى حقيقة

- مقولات الرئيس السيسي عن «المبادرة»

الصفحة الرابعة

- 5 سنوات حياة كريمة

- المبادرة الرئاسية: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى بـ5 سنوات لدعم 18 مليون مواطن

- الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً وتوصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية

- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بـ15 مليار جنيه وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية

- «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن» 

- د. مروة فخري: توسيع قاعدة التمكين الاقتصادي والارتقاء بقطاع التعليم 

- المدير التنفيذي لـ«المؤسسة»: أحدثنا طفرة تنموية كبيرة بالقرى والنجوع 

- «أنت الحياة» استهدفت 44 مركزاً وتستمر 6 أيام في القرية الواحدة لتقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للأطفال والقوافل الطبية واستخراج الأوراق الثبوتية 

- «هدى»: «عالجت ولادي بالمجان.. والمبادرة رحمتني من السفر»

- «السوداني»: النهضة في الملاعب دفعة للأمام لكل شباب مصر

- «أنت الحياة» تُدخل الفرحة على قلوب أبناء كفر الشيخ

- قرى «شربين» بالدقهلية تتعافى من الإهمال الطبي والرياضي

الصفحة الخامسة

- الحياة تعود لـ«الريف».. أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مدنية تجتمع لتوفير الخدمات للمواطنين  

- حكايتنا مع «حياة كريمة» 

- «الجمعيات الأهلية»: حققت إنجازات ضخمة ووفرت فرص عمل

- «حقوق الإنسان»: تستهدف تعزيز حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية

- «مبادرات» ترسم البسمة على وجوه الأسر: «تمكين وتنمية ورعاية ودعم»

- ملتقيات توظيف وخدمات توعوية وتثقيفية.. و1200 فتاة ضمن «يدوم الفرح».. وخدمة ألف حالة إنسانية عاجلة

- ألف كرسي متحرك لذوي الإعاقة.. و1.2 مليون مواطن بـ«الكشف الصحي».. و1.5 مليون كرتونة مواد غذائية

- «إيمان»: «اترحمت من شيل الميه.. ومش هطلبها من حد تاني»

- طالب الجامعة: «ربنا وضع المبادرة في طريقى علشان ترجع لي الحياة»

- «الفرحة» تدب في بيت أسرة بالمنيا بعد دخول المياه 

- «حسام».. أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: «وفَّروا لي كرسي»

الصفحة السادسة

- 5 سنوات حياة كريمة

- 40 ألف متطوع من مختلف التخصصات.. خلايا نحل تبني المستقبل وتقدم الدعم للمستحقين 

- مدير القطاعات الميدانية: 5 آلاف طالب تعلموا قيم المواطنة والمسئولية المجتمعية في «فاليو»

- متطوعون: نشارك في تنظيم القوافل الطبية و«الأكاديمية الوطنية» تؤهلنا للعمل بمختلف المواقع التنفيذية

- د. حسن بوهزاع: استمرارها لـ5 سنوات يؤكد عزم القيادة على إحداث التنمية 

- رئيس الاتحاد العربي للتطوع: «المبادرة» حققت التكامل بين أضلاع التنمية وسخّرت طاقات الشباب في العمل الأهلي

- أطالب بتعميم التجربة في القطر العربي وتحقيق الجودة في الأعمال الخيرية.. ومصر في طريقها نحو مستقبل مشرق

- النهضة الحقيقية 

- «يوسف»: رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير السكن الكريم وتمكين الأسر اقتصاديا

- ابن أسيوط: «الوضع كان صعب لكن دلوقتي هقدر أعيش وأجهّز بناتي»

- قرى «القنطرة شرق» تودع «سنوات النسيان» بـ«مياه نظيفة ومدارس جديدة ومستشفيات ونقاط إسعاف»

- «حمادة» حصل على مشروع لتربية الأغنام: «الدولة مش بتنسى الغلبان»

الصفحة السابعة

- إشادات دولية وإقليمية بنجاحات المبادرة.. ودعوات لتعميم تجربتها الرائدة لتحقيق التنمية الشاملة

- «حياة كريمة» اقتصادياً 

- «الأمم المتحدة»: من أهم المشروعات التنموية ووفرت فرص عمل للشباب و«صندوق النقد»: تتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاً

- الأحزاب: حسَّنت مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً وأعادت جمال القرى

- «مستقبل وطن»: أكدت تصدُّر المواطن البسيط أولويات الرئيس.. و«الجيل»: ارتقت بالخصائص الاجتماعية للأسر

- «التجمع»: بصماتها التنموية ظاهرة للعيان.. و«أبناء مصر»: مثلت طفرة هائلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي 

- «محمود»: الفصل كان يضم 100 طالب.. وإنشاء 76 مدرسة أنهى التكدس

-  الشاب الثلاثيني: حصلت على عِجلة عشار أنتجت ماشية صغيرة

- نقلة نوعية في النهوض بالأبنية التعليمية بالفيوم

- حلم «فتحي» تحقق بمشروع رؤوس الماشية: «فتحت بيتي»

الصفحة الثامنة

- في منطقة «السقالة» أكبر مركز لصناعة السفن بالغردقة

- «شد القلوع يا مراكبي»

- «على قد الإيد».. «رباب» تتعافي من الاكتئاب بـ«الأكل البيتي»

- في «عز القصف».. فرحة أهالي غزة برأس السنة: «سينابون وبابا نويل»

- «دفّي نفسك» مجاناً.. «العدس الليلة.. ليلة عيده» 

- «شجرة الجمبري».. أعدها 20 شيفاً في 5 ساعات للاحتفال بـ«الكريسماس»

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. صناع السعادة في حياة المصريين

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: القطاع المصرفي.. قصة نجاح في مواجهة التحديات

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحوار الوطني.. مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الأمم المتحدة» تطالب إسرائيل بوقف القتل غير المشروع بـ «الضفة»

«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» بشأن موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر والأردن يرفضان تصفية القضية الفلسطينية 
بقلم مريم جاد