اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حياة كريمة.. المستحيل يتحول إلى حقيقة
كتب:
مريم جاد
07:43 م | الإثنين 01 يناير 2024
عدد الوطن
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجِّه بتعزيز برامج رعاية كبار السن
- الرئيس: تخصيص 100 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدعم الصندوق الخاص بهم.. وحمايتهم اجتماعياً وصحياً.. وتيسير إجراءات التعامل المصرفي الإلكتروني
- تكليفات رئاسية بمزيد من الحماية لـ«جنود الإنتاج»
- «شحاتة»: 500 جنيه زيادة على أجور القطاع الخاص
- المستحيل يتحول إلى حقيقة
- «المبادرة الرئاسية» انطلقت قبل 5 سنوات بميزانية تجاوزت تريليون جنيه وتستهدف تحسين معيشة 60 مليوناً بالريف.. وتوصيل الغاز لـ173 قرية
- 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى لدعم 18 مليون مواطن والانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفي مركزياً و317 وحدة إسعاف
- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بقيمة 15 مليار جنيه.. وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية.. و40 ألف متطوع من مختلف التخصصات يشاركون في تنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمة المتميزة للأهالي
- الاحتلال الإسرائيلي يقصف «دير البلح ورفح وكرم أبوسالم بغزة»
- د. ولاء جاد الكريم: «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن»
- سارة نصر: حكايتنا مع «حياة كريمة»
- منجي علي بدر: «حياة كريمة» اقتصادياً
- «البترول»: بئر جديدة بخليج السويس تنضم لخريطة الإنتاج
- المنتخب يستعد لأمم أفريقيا في العاصمة الإدارية
- الأهلي يطيح بصلاح محسن ويقترب من وسام أبوعلي
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف بجميع محافظات الجمهورية
- تنفيذ 9500 وصلة في 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة».. وأعمال إحلال وتجديد للشبكات بقيمة 86 مليون جنيه
- «الري»: آليات جديدة تضمن توصيل المياه للمنتفعين
- «سويلم»: الالتزام بالحصص والمرور الدوري والتواصل مع المزارعين لحسم المشاكل في أسرع وقت
- د. أشرف حاتم: غالبية المصابين لا يحتاجون إلى العزل ويمكنهم تلقي العلاج في المنزل
- رئيس «صحة النواب»: «متحور كورونا» الجديد ليس شرساً.. ولا داعي للقلق منه
- عودة الفيروس بشراسة أمر غير وارد بسبب الإجراءات الاحترازية واتساع رُقعة التطعيمات
- ضحايا العدوان الإسرائيلي بمخيمات النازحين في انتظار «حلم العودة»
- «إبراهيم»: الأطباء استأصلوا رحم زوجتي دون تخدير.. و«الطفل محمد»: «نفسنا نتعالج ونرجع لمدارسنا ونلتقي بأصحابنا»
الصفحة الثالثة
- تستهدف 60 مليون مصري والميزانية تجاوزت تريليون جنيه.. وتعتبر أهم مشروع قومي في القرن الـ21
- حياة كريمة المستحيل يتحول إلى حقيقة
- مقولات الرئيس السيسي عن «المبادرة»
الصفحة الرابعة
- 5 سنوات حياة كريمة
- المبادرة الرئاسية: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى بـ5 سنوات لدعم 18 مليون مواطن
- الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً وتوصيل الغاز الطبيعي لـ173 قرية
- إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بـ15 مليار جنيه وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية
- «ريف مصر».. من «الهامش» إلى «المتن»
- د. مروة فخري: توسيع قاعدة التمكين الاقتصادي والارتقاء بقطاع التعليم
- المدير التنفيذي لـ«المؤسسة»: أحدثنا طفرة تنموية كبيرة بالقرى والنجوع
- «أنت الحياة» استهدفت 44 مركزاً وتستمر 6 أيام في القرية الواحدة لتقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للأطفال والقوافل الطبية واستخراج الأوراق الثبوتية
- «هدى»: «عالجت ولادي بالمجان.. والمبادرة رحمتني من السفر»
- «السوداني»: النهضة في الملاعب دفعة للأمام لكل شباب مصر
- «أنت الحياة» تُدخل الفرحة على قلوب أبناء كفر الشيخ
- قرى «شربين» بالدقهلية تتعافى من الإهمال الطبي والرياضي
الصفحة الخامسة
- الحياة تعود لـ«الريف».. أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مدنية تجتمع لتوفير الخدمات للمواطنين
- حكايتنا مع «حياة كريمة»
- «الجمعيات الأهلية»: حققت إنجازات ضخمة ووفرت فرص عمل
- «حقوق الإنسان»: تستهدف تعزيز حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية
- «مبادرات» ترسم البسمة على وجوه الأسر: «تمكين وتنمية ورعاية ودعم»
- ملتقيات توظيف وخدمات توعوية وتثقيفية.. و1200 فتاة ضمن «يدوم الفرح».. وخدمة ألف حالة إنسانية عاجلة
- ألف كرسي متحرك لذوي الإعاقة.. و1.2 مليون مواطن بـ«الكشف الصحي».. و1.5 مليون كرتونة مواد غذائية
- «إيمان»: «اترحمت من شيل الميه.. ومش هطلبها من حد تاني»
- طالب الجامعة: «ربنا وضع المبادرة في طريقى علشان ترجع لي الحياة»
- «الفرحة» تدب في بيت أسرة بالمنيا بعد دخول المياه
- «حسام».. أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: «وفَّروا لي كرسي»
الصفحة السادسة
- 5 سنوات حياة كريمة
- 40 ألف متطوع من مختلف التخصصات.. خلايا نحل تبني المستقبل وتقدم الدعم للمستحقين
- مدير القطاعات الميدانية: 5 آلاف طالب تعلموا قيم المواطنة والمسئولية المجتمعية في «فاليو»
- متطوعون: نشارك في تنظيم القوافل الطبية و«الأكاديمية الوطنية» تؤهلنا للعمل بمختلف المواقع التنفيذية
- د. حسن بوهزاع: استمرارها لـ5 سنوات يؤكد عزم القيادة على إحداث التنمية
- رئيس الاتحاد العربي للتطوع: «المبادرة» حققت التكامل بين أضلاع التنمية وسخّرت طاقات الشباب في العمل الأهلي
- أطالب بتعميم التجربة في القطر العربي وتحقيق الجودة في الأعمال الخيرية.. ومصر في طريقها نحو مستقبل مشرق
- النهضة الحقيقية
- «يوسف»: رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير السكن الكريم وتمكين الأسر اقتصاديا
- ابن أسيوط: «الوضع كان صعب لكن دلوقتي هقدر أعيش وأجهّز بناتي»
- قرى «القنطرة شرق» تودع «سنوات النسيان» بـ«مياه نظيفة ومدارس جديدة ومستشفيات ونقاط إسعاف»
- «حمادة» حصل على مشروع لتربية الأغنام: «الدولة مش بتنسى الغلبان»
الصفحة السابعة
- إشادات دولية وإقليمية بنجاحات المبادرة.. ودعوات لتعميم تجربتها الرائدة لتحقيق التنمية الشاملة
- «حياة كريمة» اقتصادياً
- «الأمم المتحدة»: من أهم المشروعات التنموية ووفرت فرص عمل للشباب و«صندوق النقد»: تتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاً
- الأحزاب: حسَّنت مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً وأعادت جمال القرى
- «مستقبل وطن»: أكدت تصدُّر المواطن البسيط أولويات الرئيس.. و«الجيل»: ارتقت بالخصائص الاجتماعية للأسر
- «التجمع»: بصماتها التنموية ظاهرة للعيان.. و«أبناء مصر»: مثلت طفرة هائلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي
- «محمود»: الفصل كان يضم 100 طالب.. وإنشاء 76 مدرسة أنهى التكدس
- الشاب الثلاثيني: حصلت على عِجلة عشار أنتجت ماشية صغيرة
- نقلة نوعية في النهوض بالأبنية التعليمية بالفيوم
- حلم «فتحي» تحقق بمشروع رؤوس الماشية: «فتحت بيتي»
الصفحة الثامنة
- في منطقة «السقالة» أكبر مركز لصناعة السفن بالغردقة
- «شد القلوع يا مراكبي»
- «على قد الإيد».. «رباب» تتعافي من الاكتئاب بـ«الأكل البيتي»
- في «عز القصف».. فرحة أهالي غزة برأس السنة: «سينابون وبابا نويل»
- «دفّي نفسك» مجاناً.. «العدس الليلة.. ليلة عيده»
- «شجرة الجمبري».. أعدها 20 شيفاً في 5 ساعات للاحتفال بـ«الكريسماس»