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شريف منير يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

كتب:

بسمة شطا
08:00 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك

يستعد الفنان شريف منير، لطرح فيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك»، في دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء، الذي يشارك من خلاله بجانب الفنان خالد الصاوي.

شريف منير يكشف تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك 

وعن الفيلم، قال شريف منير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سعيد للغاية بأن يعود للتعاون مجددًا مع الفنان خالد الصاوي، الذي تجمعه به علاقة صداقة مميزة، منذ سنوات طويلة، وعملا معًا في بداياتهما.

وتابع شريف منير، أنه يقدم خلال أحداث الفيلم، صديق الفنان خالد الصاوي وهما أصدقاء دراسة، وكانا يمارسان هوايتهما المفضلة «المزيكا» مع بعضهما، فهو يعزف على الساكسفون والصاوي يعزف على آلة «الجيتار» ويظلا صديقين لسنوات طويلة، وينشغلان بحكم الأيام، ثمّ يلتقيان مرة أخرى، وخلال هذا تدور أحداث قوية ومليئة بالمشاعر.

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بقلم بسمة شطا