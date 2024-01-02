8 محافظات تتعرض لنوة «رأس السنة» اليوم الثلاثاء. أمطار غزيرة ورياح

تتعرض العديد من المحافظات خلال الساعات المقبلة إلى فرص سقوط أمطار متوسطة، بالتزامن مع تأثر المحافظات بنوة رأس السنة التي بدأت يوم 27 من شهر ديسمبر الماضي، مع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف، على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

طقس نوة رأس السنة في المحافظات

وفقًا لغرف عمليات المحافظات، التي نشرت بيانات تحذيرية للمواطنين، فإن محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، الإسماعيلية» تتعرض إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 60% على مدار اليوم، على أن تنشط الرياح على محافظات «جنوب سيناء، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ».

كما تتعرض محافظات جنوب الوجه البحري وهي «الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية»، إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 40%، على فترات متفاوتة وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 2 متر، وفي البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة تصل إلى 1.5 متر.

وتتعرض المحافظات خلال يومي الأربعاء 3 يناير والخميس 4 يناير إلى فرص سقوط متوسطة إلى خفيفة، على أن تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال يوم الجمعة المقبل 5 يناير، مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة.