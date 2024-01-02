«الصغرى 9 درجات».. «الأرصاد» تحذر من ضباب وأمطار تضرب المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات، اليوم الثلاثاء، محذرة في الوقت نفسه من الشبورة الكثيفة التي تسيطر على الأجواء خلال ساعات الصباح الباكر، وتصل إلى حد الضباب، مع سقوط الأمطار على بعض المناطق.

أوضحت «الأرصاد» في بيان، أن طقس اليوم معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى حد الضباب، في ظل تساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة في القاهرة و المحافظات اليوم الثلاثاء

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على كافة الأنحاء، حيث تكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء في القاهرة و المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 23.