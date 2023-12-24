«الأرصاد» تحذر من الشبورة والأمطار.. درجات الحرارة اليوم في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية لمدة 5 ساعات

كما توقَّع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الأحد

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 8 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 22

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 7 والعظمى 22