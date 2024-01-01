شبورة تصل حد الضباب وأمطار متوسطة.. حالة الطقس أول السنة الجديدة 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، وبالتحديد الأسبوع الأول من العام الجديد 2024، والظواهر الجوية المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على كل الأنحاء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة والأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، مشيرة إلى أنها تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق، وتبدأ من الساعة 4 فجرًا إلى الساعة 9 صباحاً، ويستمر ظهرها خلال 6 أيام مقبلة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، غدا بنسبة حدوث من 60:50% تقريبا، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة يوم الأربعاء بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الخميس على نفس المناطق بالإضافة إلى شمال ووسط سيناء، عل فترات متقطة ويصاحبها نشاط للرياح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 24 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 3 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 24 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 4 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 5 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 6 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 7 يناير 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 26 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 13 درجة مئوية.