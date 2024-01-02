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تدمير مسيرة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف

كتب:

محمد عزالدين
04:02 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
أوكرانيا

أوكرانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتدمير مسيرة روسية فوق ديسنيانسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

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بقلم محمد عزالدين