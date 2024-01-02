تدمير مسيرة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف كتب: محمد عزالدين 04:02 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024 أوكرانيا أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بتدمير مسيرة روسية فوق ديسنيانسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحث سياسي: روسيا تبدأ موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف الدفاع الجوي الأوكراني يصد هجوما لمسيرات في محيط كييف تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا: تدمير 3 ألوية و2024 عام حاسم لـ«كييف» أوكرانيا: قتيل و15 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة دنيبرو روسيا: الحرب مستمرة على أوكرانيا.. وهدفها نزع سلاح كييف وإزالة نظام بانديرا كييف أوكرانيا روسيا بقلم محمد عزالدين