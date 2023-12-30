تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا: تدمير 3 ألوية و2024 عام حاسم لـ«كييف»

استمرت تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، التي تقترب من دخولها عامها الثاني، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي، ونرصد في التقرير التالي، أبرز الأحداث التي شهدتها خلال الساعات القليلة الماضية.

دمرت القوات الروسية، 3 ألوية آلية أوكرانية هي: «33-65-117» في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا «أعلنت (موسكو) على إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى أراضي (روسيا الاتحادية)»، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 20 جنديا، و3 شاحنات صغيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 صاروخًا من طراز«هيمارس» و«أولخا»، و3 صواريخ «هارم»، وأشارت الوزارة الروسية، إلى تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية،

كما دمرت القوات الروسية، مناطق تخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا

خبير عسكري ينفي مزاعم «كييف» باستخدام روسيا كامل ترسانتها من الصواريخ

وفي تصريحات لـ«قناة فيلت» الألمانية، نفى الخبير العسكري، كارلو ماسالا، مزاعم «كييف»، باستخدام «موسكو» كامل ترسانتها من الصواريخ، وأشار إلى أن الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا أظهرت ما تتوقعه البلاد خلال العام المقبل 2024.

وأضاف ماسالا، أن العام المقبل 2024 سيكون حاسمًا بالنسبة لأوكرانيا، فيما قال الضابط المتقاعد في الجيش البريطاني، شون بيل، في مقاله منشور على «سكاي نيوز»، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجد نفسه في طريق مسدود بعد حصول انهيار في الجيش الأوكراني وتقليص الدعم الغربي لـ«كييف» بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وكان أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، قال في وقت سابق، إن يجب على وزير الدفاع رستم أوميروف، ورئيس البلاد الحالي، فولوديمير زيلينسكي، الاستقالة بسبب الفشل في حماية البلاد من الهجمات الروسية.