زلزال مدمر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي جديد يجتاح هذه الدولة

يقضى الآلاف من اليابانيين اليوم ليلتهم في مراكز الإخلاء، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر، فيما تعالت التحذيرات من تسونامي جديد قد يجتاح كوريا الجنوبية خلال الساعات المقبلة، حسبما ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وفاة 4 أشخاص جراء الزلزال

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأنه جرى التأكد من وفاة 4 أشخاص، وإصابة عشرات آخرين، كما لا يزال عدد الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، في عدة بلدات غير معروف.

وصدرت تحذيرات من السلطات، بشأن حدوث تسونامي، ولكن جرى تخفيض هذه التحذيرات في وقت لاحق.

هزات ارتدادية

وسجلت الهزات الارتدادية عقب الزلزال المدمر نحو 60 هزة.

وصرح جيفري هول، المحاضر في جامعة كاندا، بأنه شعر بالهزات الأرضية لمدة تقريبية دقيقتين، على الرغم من وجوده في يوكوهاما بعيدًا عن مركز الزلزال.

ومن المرجح أن لا يتضح الحجم الكامل للأضرار، حتى صباح الثلاثاء، ولكن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية واضحة.

حالة تأهب في كوريا الجنوبية من أمواج تسونامي

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن أمواج تسونامي بلغت قوتها أقل من متر، وصلت إلى الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية عقب الزلزال الهائل الذي ضرب اليابان، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تتكرر موجات تسونامي إضافية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الوكالة أن أول تسونامي يصل إلى ساحل كوريا الجنوبية، وصل ارتفاعه 67 سنتيمترا، لكن حجمه قد يزيد بعد الموجات الأولية وقد يستمر لأكثر من 24 ساعة.