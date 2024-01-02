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الجيش الأوكراني يرفع حالة التأهب الجوي بعد تهديدات صاروخية

كتب:

محمد عزالدين
06:35 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، جراء تهديدات صاروخية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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