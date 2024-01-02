الجيش الأوكراني يرفع حالة التأهب الجوي بعد تهديدات صاروخية كتب: محمد عزالدين 06:35 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024 الجيش الأوكراني رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، جراء تهديدات صاروخية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أوكرانيا تقصف مقاطعة دونيتسك.. وبوتين يؤكد عدم تراجع روسيا «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تصد هجوما لمسيرات روسية على مدينة لفيف رأس سنة برائحة الدم.. غزة تئن تحت القصف وكريسماس أوكرانيا من فوارغ القنابل روسيا تلغي احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا قبل نهاية العام.. أوكرانيا تستفز روسيا بقصف عنيف على بيلجورود أوكرانيا الجيش بقلم محمد عزالدين