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«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تصد هجوما لمسيرات روسية على مدينة لفيف

كتب:

حسن سمير
07:42 ص | الإثنين 01 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن أوكرانيا تصدت لهجوم لمسيرات روسية على مدينة لفيف.

 

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