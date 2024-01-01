«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تصد هجوما لمسيرات روسية على مدينة لفيف كتب: حسن سمير 07:42 ص | الإثنين 01 يناير 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن أوكرانيا تصدت لهجوم لمسيرات روسية على مدينة لفيف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رأس سنة برائحة الدم.. غزة تئن تحت القصف وكريسماس أوكرانيا من فوارغ القنابل روسيا تلغي احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا قبل نهاية العام.. أوكرانيا تستفز روسيا بقصف عنيف على بيلجورود حدث ليلاً.. تجهيز لحرب نووية وتوقعات باختفاء أوكرانيا وقصف أمريكي على سوريا.. عاجل روسيا تسقط 13 صاروخ أوكرانيا في منطقة بيلجورود أوكرانيا روسيا بقلم حسن سمير