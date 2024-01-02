وزيرة البيئة: ارتفاع دخل المحميات الطبيعية خلال 2023 بنسبة 160%

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023، بنسبة 160% ما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي، وخاصة داخل المحميات بتوفير خدمات متنوعة تُمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ترتقى للمستويات العالمية، جاء ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم دخول القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الوطنية.

دعم دخول القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة

وأكدت الوزيرة أن قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2023، شهد تنفيذ العديد من الأعمال، التي تمت على عدة محاور أساسية، تضمنت: تطوير البنية التحتية بالمحميات، ورصد حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي، ودعم السياحة البيئية، وقد شمل كل محور العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.