أستاذ في علم المناعة يطمئن المواطنين: «كورونا» لن يعود بشراسته مرة أخرى

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، عن حقيقة نشاط فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، موضحا أن المتحورات أصبحت غير مقلقة، والإصابة أشبه بنزلات البرد، خاصة للحاصلين على التطعميات.

انتهاء شراسة كورونا

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كورونا لن يعود بشراسته مرة أخرى، إذ ساهمت التطعيمات في الحد من انتشار المرض ومواجهة جميع متحوراته، ناصحا المواطنين بضرورة الاهتمام بجميع الإجراءات التي تسهم في مواجهة الأمراض.

وأضاف: «يجب على أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي».