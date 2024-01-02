إنجازات «التنمية المحلية» في 2023: 318 مركزا تكنولوجيا مطورا لخدمة المواطنين

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات خلال عام 2023، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة.

إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركزا تكنولوجيا

أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظات، في إنشاء وميكنة وتشغيل 13 مركزا تكنولوجيا ليصبح عدد المراكز التكنولوجية التي تم إنشاءها 318 مركزا تكنولوجيا ثابتا بالمراكز والمدن والأحياء من إجمالي 341 مركزا مستهدف إنشاءها.

وأشار إلى أنَّ تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من خدمات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، منها توفير حياة كريمة للمواطن، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين.

تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة

وأوضح وزير التنمية المحلية أنَّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة من إجمالي 50 سيارة، وجار تسليم 13 سيارة المتبقية.

ولفت إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ميكنة عمليات إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة، وغيرها من بعض الخدمات التي يحصل عليها المواطن على مستوى الدولة بشكل إلكتروني عن طريق استخدام خدمة «QR Code» الموحد لمنظومة التحول الرقمي.