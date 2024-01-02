بـ400 مليون دولار.. «Wonka» الأعلى تحقيقا للإيرادات عالميا في موسم رأس السنة

نجح فيلم «Wonka» في تحقيق أكبر إيرادات خلال موسم الأعياد وليلة رأس السنة في شباك التذاكر الأمريكي، إذ حقق الفيلم الذي وصلت تكلفته الإنتاجية إلى 125 مليون دولار، إيرادات محلية في السينمات الأمريكية بلغت 140 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 400 مليون دولار، وفقًا لموقع «فرايتي».

وواصل فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» نجاحه في شباك التذاكر، وحقق الفيلم 18.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع و23.5 مليون دولار لمدة 4 أيام. وهذا جيد بما يكفي للتواجد في المركز الثاني بقائمة الإيرادات، مما رفع الإيرادات المحلية لـ 81.8 مليون دولار، بينما تمّ تعويض الخسارة على المستوى الدولي، إذ بلغت عائدات الفيلم العالمية أكثر من 250 مليون دولار.

«Aquaman 2» يكافح من أجل تحقيق مكسب في شباك التذاكر

وتكلف إنتاج الفيلم أكثر من 200 مليون دولار، وبما أن دور السينما تحتفظ بما يقرب من نصف مبيعات التذاكر، فإنَّ فيلم «Aquaman 2» سيكافح من أجل تحقيق الربح، خاصة أن مستوى الإيرادات يعتبر ضعيف بالنظر إلى أن الجزء الأول من الفيلم «Aquaman» كسب أكثر من مليار دولار على مستوى العالم.