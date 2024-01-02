«تربية حلوان» تنظم مؤتمر «إعداد المعلم في ظل الأزمات العالمية» 21 فبراير

تنظم كلية التربية جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4 تحت عنوان «تحولات التعليم وإعداد المعلم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية»، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

أهداف «تحولات التعليم وإعداد المعلم في ظل الأزمات العالمية»

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، يتناول المؤتمر مناقشة علمية لقضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، تحقيقاً لرؤية «مصر 2030».

ويهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم، وتحقيق مبدأ التكامل وإتاحة البرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور، متمثلة في سياسات وخطط إعداد معلم المستقبل، والبرامج البينية ودورها في إعداد المعلم، والمرجعية الدولية في تطوير التعليم.