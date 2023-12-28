رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق مبادرة تميز المعلم لتسليم وحدة تكنولوجيا الاتصالات

استقبل الدكتور السيد قنديل، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم التي تشارك فيها كلية التربية، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، في إطار مشاركة كلية التربية بجامعة حلوان في تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم (وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات)، تمهيدا لبدء العمل بمراحل المبادرة، وفقا للخطة الموضوعة من جانب إدارة المشروع.

مواكبة متطلبات سوق العمل

واستعرض «قنديل» أثناء الزيارة، دور جامعة حلوان وجهودها المختلفة، لتطوير برامجها، بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز، الذي يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل، بل والمنافسة الدولية من خلال كثير من التخصصات، التي تم تطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية.

تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس

كما أشاد رئيس جامعة حلوان، بالدور الفعال والمهم للقطاع التربوي وكلياته، في تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس، وتأهيله وتدريبه ميدانيا كمعلم مساعد للكوادر التدريسية بالمدارس لخدمة العملية التعليمية.

وتضمنت الزيارة، مناقشة الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، وسبل التواصل والمتابعة بين الجانبين، وكذلك تضمنت إجراءات تسليم وتسلم الوحدة المتنقلة سالفة الذكر، وشرح كيفية وآليات العمل بها من جانب أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع.

وتضمن الوفد الدكتور عاشور أحمد عمري «ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، الدكتور حازم راشد مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتورة دينا محمد عادل أخصائي التعليم الأساسي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنى بشاي مسئول التعاقدات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المهندس أحمد سالم (أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع).

وأكد الدكتور حسام حمدي «عميد الكلية»، أن كلية التربية وإدارتها وجميع منسوبيها منفتحون على التعاون والتعاطي بإيجابية مع كافة استحقاقات المبادرة، والوفاء بالالتزامات الأكاديمية والإدارية والفنية المنوطة بها الكلية، حتى يتسنى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الواعدة.