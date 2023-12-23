رئيس جامعة حلوان يتفقد الملاعب الرياضية استعدادا للافتتاح

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الصالة المغطاة والملاعب الرياضي بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح نادي جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

نادي جامعة حلوان

رافق الدكتور السيد قنديل في هذه الجولة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، ومديري الصالة المغطاة والملاعب المفتوحة وقد تفقد أعمال تجهيز الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بالنادي داخل الحرم الجامعي، وتابع جزءا من مباريات نهائي كرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بين اندية الجزيرة ونادي الشمس والأهلي ومدينة نصر للبنين والبنات.

الاستفادة من إمكانيات الجامعة الميكانية والأكاديمية

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن اهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة متمثلة في الاستفادة من إمكانيات الجامعة الميكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا في المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع في ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادي جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.