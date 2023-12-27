رئيس جامعة حلوان يفتتح فعاليات «يوم الجاليات للطلاب الوافدين»

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، يوم الجاليات للطلاب الوافدين، والذي تنظمه رعاية الشباب بكلية الطب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، لتبادل الثقافات بين الطرفين.

واشترك في الفعالية نحو 14 جالية من طلاب الكلية من دول (السودان، والسعودية، واليمن، وسوريا، والهند، ونيجيريا والأردن، والبحرين، وجيبوتي، وتشاد، وعمان، والصومال وأريتريا)، بالإضافة إلى الطلاب المصريين.

تجهيز الوجبات والمشروبات الشعبية

وارتدى طلاب كل جالية الملابس الشعبية لدولتهم، وجرى تجهيز الوجبات والمشروبات الشعبية، بالإضافة إلى وضع العديد من المقتنيات والصور التي تمثل دولتهم.

وخلال جولة الدكتور السيد قنديل وقيادات الجامعة لكل جالية، استمعوا لشرح لكل جالية حول تنوع الثقافات داخل البلد والأكلات الشعبية والمشروبات وتراث كل دولة.

تكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات، والرسائل التي يعبر عنها هذا المشهد، ووجه الشكر للطلاب على إظهارهم للقيم الإنسانية في أبهى صورها، مثل التسامح والإخاء واحترام الحضارات بين الشعوب، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد دعم جامعة حلوان الدائم لطلابها الوافدين ليس في الناحية الأكاديمية فقط، إنما يمتد هذا الدعم ليشمل جميع الأنشطة الطلابية.

وفى نهاية فعاليات اليوم جرى تكريم الدكتور السيد قنديل وحرص الطلاب على أخذ الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.