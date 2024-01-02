«تعليم مطروح»: صيانة سيارات المديرية بأيدي طلاب الثانوي الصناعي

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، إجراءات الصيانة البسيطة لبعض المركبات والسيارات التابعة للحملة الميكانيكية، والتي يقوم بها قسم السيارات بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين، والتي تساهم في نقل المعلمين وأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول في الامتحانات التي تنطلق في 13 يناير 2024.

إصلاح مركبات تعليم مطروح بسواعد طلاب الثانوي الصناعي

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، بحضور محمد الصباحي مدير مدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين، ومحمد القزعة رئيس قسم السيارات، شرح رئيس القسم للأعطال التي جرى كشفها بالمركبات والسيارات والتي نجح طلاب المدرسة في إصلاحها على الفور بمشاركة طلاب قسم السيارات بالصفوف الفنية الثلاث.

جهود التعليم الفني في التدريب والتنفيذ

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر لمدير المدرسة وقسم السيارات مشرفين ومعلمين وطلاب للجهود المبذولة خلال الأيام الماضية، ومساعدة المديرية في تجهيز السيارات التي تحتاج إلي إصلاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من صيانة العديد من السيارات، كما كلف المدرسة الميكانيكية باستمرار أعمال الصيانة للسيارات الحكومية التابعة للمديرية لضمان جاهزيتها التامة تزامناً مع الامتحانات.