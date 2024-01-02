سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في رابع أيام نوة رأس السنة

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة منذ قليل مع صباح اليوم الثلاثاء، على مدينة الإسكندرية، واستمرت بضعة دقائق قبل أن تتوقف، بينما استمرت حتى الوقت الراهن في مناطق غرب، وذلك تزامنا مع رابع أيام نوة رأس السنة الحالية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال شركة الصرف رصدوا سقوط أمطار متوسطة من الساعة 7 صباحاً على منتزة أول وثان وشرق.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم.. غرب الأكثر شدة

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمطار كانت غزيرة غرب الإسكندرية ومستمرة حتى الوقت الراهن بها، بينما كانت خفيفة في نطاق كلا من «العجمي والعامرية، ووسط».

معدل سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وأشار إلى أنه يتم متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة بنسبة 40%.

تفقد طرق المدارس لإزاحة مياه الأمطار

كما وجه بتفقد الوضع امام المدارس والطرق المؤدية اليها لتأمينها في ظل إجراء الامتحانات في المدارس خلال الأيام الجارية.