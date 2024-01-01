سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ثالث ليالي نوة رأس السنة

سقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، على عدة مناطق غرب الإسكندرية، واستمرت لفترة قصيرة قبل أن تتوقف، وذلك خلال ثالث أيام نوة رأس السنة الحالية.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال شركة الصرف رصدوا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في نطاق المنتزه وشرق الإسكندرية.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى وجود اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم، وسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة بنسبة 40%.

مؤشرات سقوط الأمطار على الإسكندرية

وأشار إلى أن الوضع الحالي يتمثل في تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط تتقدم إلى شمال المحافظة خلال ساعات قليلة، حيث من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تغزر أحيانا على بعض المناطق.

تحذير من طقس الإسكندرية اليوم

وتبع تلك الأجواء تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة نهارا، حيث تغيرت الأحوال ليلا، إذ سجلت الحرارة 13 درجة مئوية في ثالث ليالي نوة رأس السنة الحالية.