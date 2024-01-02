برلماني: الدولة تسعى إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة

أكّد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفًا أنَّ الدولة تعمل على وضع رؤية وخطة شاملة لتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لهم.

تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أنَّ الدولة تسعى إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

دعم كبار السن

وأشار إلى أنَّ قرار القيادة السياسية ليس بجديد على الرئيس السيسي في إحساسه بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تلبي جميع احتياجات الأساسية، مشددًا على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كل أمور الرعاية المتطلبة للمُسِنّين عبر دورها الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمُسِنّين في الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها.