محمد شادي: لم نر رئيسا يهتم بالصناعة مثل السيسي

قال الدكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، إن مزايا انضمام مصر لتجمع بريكس تتمثل في فتح أسواق للسلع المصرية، ودخول المستثمرين مصر، والتعامل دوليا بعملة كل دولة.

ملف الصناعة والتجارة

وأضاف «شادي» خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن الصناعة والتجارة أصعب ملفين أمام الحكومة، وفترة الرئيس السيسي تنصب في الإصلاح الهيكلي للقطاعات الحيوية، والتحدي ليس سهلا.

تيسير كل شيء على المستثمر

وتابع محمد شادي: «لم نرَ رئيسا قبل ذلك يتحدث بهذا الشكل عن الصناعة وينزل للمستوى التكتيكي والتنفيذي في الحديث»، لافتا إلى أن مصر تم قبولها في تجمع بريكس بسبب المقومات التي تتمتع بها، ويجب أن يكون هناك إقبالا كبيرا من الحكومة لتيسير كل شيء على المستثمر.