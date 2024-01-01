«حزب الجيل» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

هنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد 2024، متمنيًا أنّ يكون عامًا جديدًا يحمل الخير والأمن والسلام للوطن، في ظل قيادته الرشيدة والملهمة.

«حزب الجيل» يقدم التهنئة للرئيس السيسي

وأضاف «الشهابى» في بيان له: «يأتي العام الجديد 2024، وأهلنا في غزة يتعرضون للإبادة الجماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرضًا بلا شعب»، مشيدًا بموقف الرئيس السيسي القوي والحاسم والكاشف والرافض لأبعاد المخطط الإسرائيلي، منوهًا بأنه موقف فارق لن ينساه التاريخ العربي.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أنّ موقف الرئيس السيسي، كان له الدور الحاسم في تكوين الرأي العام العربي والدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والداعي إلى وقفه فورًا.

وقدم رئيس حزب الجيل، التحية للرئيس السيسي، على كل مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.