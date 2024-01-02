سقوط أمطار خفيفة على مدينة العريش بشمال سيناء

قال مجلس مدينة العريش في بيان له، إن قسم المرافق والتجميل يقوم بتنظيف آثار الأمطار، التي تساقطت بشكل خفيف، على شوارع وميادين المدينة.

وأضاف المجلس أن الأمطار كان خفيفة، وغير مؤثرة، وتساقطت بعد تراكم الغيوم فجرا بسماء المدينة، موضحا أن المياه لم تشكل تراكمات وركود بالطرقات

بيارات صرف صحي جديدة

وأوضح أن مجلس المدينة مستعدًا للتعامل مع الأمطار، بعد تزويد الشوارع بغرف وبيارات تصريف مياه جديدة في الشوارع الرئيسية والميادين، وكذلك جاهزية سيارات شفط المياه، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

انخفاض كبير في درجات الحرارة مساءً

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، اعتدال في درجات الحرارة أوقات النهار، وانخفاض كبير في المساء، واحتمالية تساقط امطار خلال ساعات، وذلك لهبوب رياح باردة شمالية شرقية على المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية بالمحافظة.

انعقاد دائم لمجلس لقسم الطواري في مدينة العريش

ومن جهة أخرى أعلن قسم الطوارئ بمجلس مدينة العريش، عن انعقاده الدائم طوال فترة الشتاء، لمتابعة التطورات مع رؤساء الأقسام والأحياء لحظة بلحظة، والعمل على استقبال شكاوى المواطنين.