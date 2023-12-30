رئيس «أزهرية شمال سيناء» يتابع سير امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية

تابع الشيخ محمد سعد، رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، سير الامتحانات بجميع مناطق المحافظة، التي انطلقت اليوم لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، وسط إجراءات مشددة من مديري الإدارات الأزهرية والأقسام.

انطلاق امتحانات صفوف النقل للثانوية الأزهرية

وقال الشيخ محمد سعد، رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى الثلاثاء 9 يناير المقبل.

وأكد بيان صادر عن المنطقة الأزهرية، أن طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي يؤدون الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.

تجهيز لجان الامتحانات في شمال سيناء

وكانت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أعلنت عن موعد وجدول الامتحانات مسبقا، وتم العمل على تجهيز لجان الامتحانات في العريشن والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة ومناطق الوسط من سيناء.