افتتاح معرض «مكانك» لبيع المنتجات التراثية في العريش بأسعار مخفضة

افتتحت مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، معرض «مكانك» في الساحة الشعبية بمركز شباب العريش.

بيع المستلزمات التراثية بسعر محدود

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش، إنه جرى تخصيص مكان حيوي بالمركز، وهو المكان المقابل للباب الرئيسي، لإقامة المعرض الذي يشارك فيه قرابة 25 امرأة وفتاة، من النساء التي تعمل في مجال التجارة وبيع المستلزمات التراثية.

وأوضحت ياسمين الحفني، إحدى المشاركات في المعرض، أن المنتجات الموجودة متنوعة، إذ يوجد «قهوة عربي، وتحف هاند ميد، وبرندات، وملابس، وأيضًا الثوب السيناوي الشهير»، وذلك بأسعار مخفضة.

وقالت ثناء الزرباوي، إحدى المشاركات في المعرض، إن المشاركة مجانية دون دفع أي مصرفات، وذلك لتشجيع النساء العاملات على طرح منتجاتهن.

بيع المنتجات بأسعارمخفضة

من جانبها، أوضحت أماني رسلان وكيل وزارة التموين بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن الهدف من إقامة هذه المشروعات هو البيع بأسعار مخفضة من ناحية، ومن جهة أخرى إعطاء الفرصة لصغار المنتجين من النساء، بعرض منجاتهن المنزلية، سواء الهاند ميد أو الثوب السيناوي، بأقل أسعار ممكنة.

المعرض 5 أيام

وقال إيهاب بيتا، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الشباب والرياضة ساهمت في المعرض بالمكان، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وتمديده في حالة انجذاب الجمهور له، من أجل المساهمة في بيع منتجات السيدات العاملات.