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كيف استعد مجلس مدينة العريش للتصدي لمياه الأمطار والسيول؟

كتب:

حسين إبراهيم
12:08 م | الإثنين 01 يناير 2024
الشوارع الرئيسية بالعريش

الشوارع الرئيسية بالعريش

يستعد مجلس مدينة العريش لاستقبال مياه الأمطار والسيول، بعدة أعمال بوسط وجنوب المدينة، لتفادي الخسائر الممكنة.

وأشار رئيس مجلس مدينة العريش، اللواء أسامة العفش بالعمل، إلى رفع أكوام الرمال من أمام مجرى سد الوادي بمنطقة المزارع جنوب المدينة، مشيرًا إلى أن اللوادر عملت خلال الساعات الماضية على إزالة أكوام الرمال، وتمهيد الطريق أمام قدوم المياه، حال جاء سيل من مناطق وسط سيناء.

وأضاف رئيس المجلس، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات أيضا لقسم التجميل والإدارة الهندسية في المجلس، للعمل على تنظيف مجرى الوادي، من الزراعات الخفيفة التي يقوم بها السكان، وأيضا العمل على رفع القمامة والرمال، وتحذير الأهالي من جيران السد، من رمي القاذورات في نهر الوادي، لأن ذلك يعيق حركة جريان المياه.

ومن جهة أخرى، واصل عمال النظافة بمجلس مدينة العريش، والشركات المختصة، العمل على تنظيف بلاعات وبيارات الصرف الصحي، الخاصة بتصريف الأمطار، من شوارع وميادين العريش

وكان مجلس مدينة العريش قد أعلن في بيان له، أنه تم تركيب ما يقرب من 12 بيارة تصريف أمطار جديدة، بالطريق الساحلي، ومنطقة سوق السمك، وميدان النصر والرفاعي، وطريق المستشفى والبريد.

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