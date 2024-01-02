«التنمية المحلية» تزرع 7.7 مليون شجرة بـ200 مليون جنيه وتنتهي من 15 مجزرا

أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2023، مشيرًا إلى الانتهاء من زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 15 مجزرًا حكوميًا.

زراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات

ولفت إلى زراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022-2023، مبينًا أنَّه من المخطط زراعة وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها 80 مليون شجرة خلال هذه الفترة.

توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بـ128 مليون جنيه

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تولت توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه، ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، أكّد وزير التنمية المحلية أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 15 مجزرًا حكوميًا خلال عام 2023، وجار تسليمها لبدء عملها بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات.