زراعة 200 شجرة في الطرق الرئيسية والشوارع بمركزي سمالوط وبني مزار

أعلنت قامت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وبني مزار في محافظة المنيا، زراعة الأشجار المثمرة بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع ومحيط المؤسسات الحكومية بالمدينة والقرى، لافتة إلى زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، بناء على توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

ري وتهذيب الأشجار التي تم زراعتها

كما عملت الوحدات المحلية على ري وتهذيب الأشجار التي تم زراعتها، فضلاً عن استمرار حملات المتابعة الميدانية للنظافة بالمراكز والقرى لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.