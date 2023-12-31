متحدث حركة «فتح»: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية ومستمرون بالدفاع عن أرضنا

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة «فتح»، إن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني مستمر وسيستمر في الدفاع عن ارضه ووطنه، واعتبر أن الموقف العربى يشكل حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية فى هذه الظروف الأصعب، التي تمر بها القضية، تبنت الدول العربية موقفاً داعماً للحق الفلسطيني ووقف العدوان.

موقف مصري حازم برفض التهجير

وأضاف «دولة»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن هناك موقف مصري حازم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ونفس الموقف من المملكة الأردنية، مشيراً إلى أن المجموعة العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، عملت لاستصدار قرار، عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر وموريتانيا، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، التي أرسلتها العديد من الدول العربية إلى سكان القطاع.

كما أشار المتحدث باسم حركة «فتح» إلى ألموقف السياسي المصري والعربي، الذي يتبنى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، معرباً عن أمله في أن يتحول هذا الموقف إلى فعل ضاغط يفرض وقف العدوان ويفرض الحل السياسي.

تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني

وتابع: «كما نأمل أن يكون هناك إسهام يفي باحتياجات الشعب الفلسطيني، الذي يعيش الجوع والعطش وأدنى مقومات العيش في قطاع غزة، والحصار المالي في الضفة الغربية، وهذا ربما يحتاج إلى جهد ومزيد من الدعم».