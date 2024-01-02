سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في أبرز البنوك المصرية استقراراً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.47 جنيه للبيع، و99.46 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الدينار الكويتي اليوم، حسب أسعار العملات الأجنبية التي أعلنتها مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي للبيع: 100.47 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي للشراء: 99.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي للبيع: 100.46 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي للشراء: 100.15 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء، في حين سجل اليوم في بنك إسكندرية للبيع 100.76 وللشراء 97.10 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.21 ريال.