عضو بـ«الشيوخ» يشيد باهتمام الدولة بسد العجز النسبي في أعداد المعلمين

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، باهتمام الدولة بسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يدعم مختلف الركائز الأساسية للمنظومة التعليمية.

تأهيل المعلمين في المرحلة الجامعية

وقال في تصريحات صحفية إن مؤسسات التعليم في مصر تستهدف تأهيل المعلمين بالمرحلة الجامعية على طرق التدريس الحديثة اللازمة، لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.

حل أزمة عجز المعلمين في المدارس

وأكد ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس، مع تزايد أعداد الطلاب سنويا بشكل كبير، ما يتطلب حل هذه الأزمة بشكل سريع من خلال تعيين معلمين جدد بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة قائمة على عدد من العناصر، ما يتطلب وجود عدد كاف من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة، وكيفية معالجة الأزمة حال استمرارها.