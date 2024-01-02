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بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي في كفر الشيخ غدا

كتب:

مصطفى عنز
11:09 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

تنطلق، صباح غد الأربعاء، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

إنهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كل استعداداتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والتي تبدأ غداً الأربعاء 3 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 22 يناير 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الأربعاء 3 يناير 2024.. اللغة العربية والتربية الدينية.

- الخميس 4 يناير 2024.. العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية والرياضيات.

- الأربعاء 10 يناير 2024.. اللغة الإنجليزية و«ICT».

 

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