محطات في حياة «أبو علي» صفقة الأهلي المرتقبة.. سبب رعبا للجميع

لم تكن مسيرة الفلسطيني ذو الأصول الدنماركية وسام أبوعلي، مفروشة بالورود، رغم حصوله على فرص عدة للاحتراف، ووضع بصمته في ملاعب أوروبا، لكن المعاناة كانت رفيق رحلته في السنوات الماضية، خاصة أنه عانى من إصابات قوية كادت أن تنهي مشواره الكروي بشكل كامل، قبل أن يتغلب على كل ذلك، ويصبح هدافًا لعدد من الأندية وعلى رأسها الأهلي.

محطات في حياة وسام أبو علي صفقة الأهلي الجديدة

محطات وسام أبوعلي داخل الملاعب مليئة بالعديد من الأحداث المثيرة بين سلبي وإيجابي، لعل أهمها وضعه ضمن أبرز 10 إنجازات حققتها مقاطعة نوردجلاند الدنماركية، الذي ينحدر منها اللاعب، على المستوى الرياضي في عام 2023.

وسام أبو علي، صاحب الـ24 عامًا، بدأ مسيرته بين صفوف فريق ألبورج، وذلك عام 2016، واستقر بين صفوفه 3 مواسم، قبل أن ينتقل إلى فيندسيسيل الدنماركي، عام 2019، على سبيل الإعارة، وفي عام 2020 انتقل إلى سيلكيبورج، لكنها كانت بداية اللعنة في مسيرة وسام أبو علي.

امتلك أبو علي الذكرى الأسوأ في مسيرته بعد خوضه المباراة الأولى بين صفوف سيلكيبورج، عقب نزوله من على مقاعد البدلاء، سقط على أرضية الملعب مغشيًا عليه، بعد دقائق لعب قليلة، ليذهب إلى المستشفى على «نقالة».

وتكرر المشهد عقب تأهيله لخوض مباراة ودية للفريق، حيث تدهورت حالة وسام أبو علي، وسقط مرة ثانية داخل ملعب المباراة، بسبب إصابته بأزمة قلبية، في مشهد شبيه بالذي تعرض له إيريكسين لاعب الدنمارك، الذي سقط في بطولة اليورو بعد توقف القلب لدقائق قبل تدخل الأطباء لمحاولة إنعاش القلب وإنقاذه من الموت المحقق، وعاد مواطنه الدنماركي لممارسة اللعبة بشكل طبيعي من جديد بعد التعافي وتركيب جهاز لضبط ضربات القلب.

الدنماركي فلسطيني الأصل وسام أبوعلي، شارك في 176 مباراة على مدار مسيرته، ونجح في تسجيل 73 هدفًا، وصنع 14 آخرين، على مدار 11.486 دقائق مشاركة.

لم يرتدي أبو علي قميص بلاده في المحافل الدولية

لم يرتدي اللاعب الدنماركي الفلسطيني القميص الوطني لأي من الجنسيتين، من أجل تمثيلهما في المحافل الدولي، واكتفى بالمشاركة في الفئات العمرية الأولى لمنتخب الدنمارك، إذ خاض مباراة وحيدة مع منتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، أمام رومانيا، وانتهت بخسارة منتخب بلاده.

إصابات قاسية تُغيّب اللاعب الفلسطيني عن الملاعب

كانت الإصابات القاسية دومًا من نصيب وسام أبوعلي، وأبرزها أزمة القلب المذكورة سلفًا، إلى جانب كسر في الترقوة، غاب على أثره ما يقرب من 9 أيام عن الملاعب، وذلك عام 2019.

ومع ظهور فيروس كورونا أصيت المهاجم الفلسطيني بالوباء، الذي أفقده القدرة على المشاركة لفترة من الوقت قبل العودة، وذلك عام 2021، ولم يمر وقت طويل قبل وقوعه في انتكاسة جديدة ضمن مضاعفات كورونا، والتي عرضته لبعض الأزمات على مستوى القلب.

منذ عام 2021 وحتى 2023، غاب وسام أبو علي عن المشاركة في المباريات، بسبب خضوعه لرحلة تأهيل، لكنه استطاع أن يتغلب على تلك الأزمة، وعاد للمشاركة بصورة طبيعية بقميص سيريس السويدي، لكن سرعان ما عاد وتسبب في حالة رعب للجميع.