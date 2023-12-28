مشاكل بالقلب.. سبب صادم غيب صفقة الأهلي المرتقبة عن الملاعب موسمين

«من رحم المعاناة يولد الأمل».. يبدو أنها الجملة التي وضعها الفلسطيني ذو الأصول الدنماركية وسام أبوعلي، الذي ارتبط اسمه بالوصول إلى مصر في الميركاتو المقبل، حال نجحت محاولات الأهلي في الظفر بخدماته؛ لسد الفجوة الهجومية التي يعاني منها طيلة السنوات المنقضية، وذلك بعدما عانى من بعض العراقيل في مشواره، يرصدها التقرير التالي.

معلومات عن وسام أبوعلي مهاجم الأهلي المرتقب

وسام أبو علي فلسطيني، صاحب الـ24 عامًا، ولد في الدنمارك، يحمل الجنسيتين، ورغم ذلك لم تسنح له الفرصة لتمثيل أي من المنتخبين، على مستوى الفريق الأول، لكنه ظهر في الفئات السنية الشبابية والناشئين رفقة منتخب الدنمارك.

يدافع أبوعلي عن ألوان فريق سيريس السويدي، الذي انتقل إلى صفوفه في يوليو الماضي، ورغم ذلك بات ركيزة أساسية بين صفوف الفريق بشكل سريع، ونجح في الحصول على فرصة مشاركة في التشكيل الأساسي لفريقه الدنماركي 16 مرة، لذلك دخل دائرة اهتمام الأهلي، لجلبه في الميركاتو المقبل، بحسب شبكة «bt» الدنماركية.

وشارك وسام أبو علي في 16 مباراة مع سيريس هذا الموسم سجل خلالها 10 أهداف وصنع آخر، لكن المثير في الأمر أن اللاعب الفلسطيني الدنماركي، حصل على فترة راحة بعيدًا عن كرة القدم لفترة وصلت إلى موسمين، خلال الفترة بين 2021 وحتى 2023، بحسب الموقع العالمي «ترانسفير ماركت».

الفلسطيني وسام أبوعلي رغم كونه لم يخض أي مباريات بقميص أندية في أوروبا أو أندية في دوريات جماهيرية، إلا أنه يملك قيمة تسويقية مرتفعة نسبيًا، إذ يظهر موقع «ترانسفير ماركت» قيمة تسويقية تبلغ 1.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2027، الأمر الذي سيكون بمثابة مبلغ خيالي بالنسبة لأي فريق مصري حال ترجمته إلى الجنيه، إذ تبلغ قيمته أكثر من 51 مليون جنيه مصري.

سر غياب مهاجم الأهلي المرتقب عن الملاعب فترة تخطت الموسمين، أي ما يزيد عن 200 يومًا، كانت بسبب معاناته من أزمات في القلب، بحسب ما أظهر الموقع المذكور سلفًا في تاريخ الإصابات التي عانى منها المهاجم الفلسطيني، وبعد التعافي أصيب بكدمة رئوية غيبته لفترة أخرى.