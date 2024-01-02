«النقل»: نفذنا إجراءات عديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

عقدت وزارة النقل، مؤتمرا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء المواني المصرية، والمستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين، ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.

إنهاء إجراءات السائح خلال 30 دقيقة

وأكد وزير النقل، أنّ الوزارة تولي أهمية كبرى لتنشيط السياحة النيليلة، قائلا «لدينا قطاع نقل بحري مهم»، وأوضح أن الحكومة كلفت قطاع النقل البحري بتنظيم وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، لافتا إلى أنه تم عمل توصيف لكل اليخوت وحمولتها: «أكثر مشكلة كانت موجودة هي تأخير الإجراءات وهو ما انتبهت له الوزارة بشكل جيد».

وقال وزير النقل، إنه تم الإعلان عن منصة واحدة في قطاع النقل البحري، تسمح لأي سائح تسجيل برنامجه بسهولة، موضحاً أنه خلال 30 دقيقة يمكن للسائح الانتهاء من كافة الإجراءات على المنصة، ويتم تفتيش السائح في ميناء الوصول وأثناء المغادرة فقط، ونوه إلى أن كل أنواع السياحة موجودة في مصر، وهناك شغف كبير من السياح لزيارة مصر.