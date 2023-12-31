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«النقل»: بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق غدا

كتب:

 كريم روماني
11:05 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
محطة السودان ضمن محطات الخط الثالث للمترو

محطة السودان ضمن محطات الخط الثالث للمترو

أعلن وزير النقل، أن الحكومة قرّرت بدء التشغيل التجريبى بالركاب، للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والممتد من الكيت كات، حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات نقل جماعى متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين، لتسهيل تنقّلاتهم المختلفة.

وأضاف الوزير أن هذا الجزء يشمل 6 محطات، هى (السودان - إمبابة - البوهى - القومية العربية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج)، لخدمة المواطنين والطلاب فى المناطق التى يمر بها وتتميز بكثافة سكانية عالية.

يُذكر أنه بالتشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلى منصور، مروراً بالكيت كات حتى محور روض الفرج، ويتبقّى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والذى يجرى تشغيله تجريبياً بدون ركاب حالياً، تمهيداً لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

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بقلم  كريم روماني