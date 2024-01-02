برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن حياة كريمة: المستحيل يصبح حقيقة

عرضت قناة «dmc» خلال برنامجها الصباحي «8 الصبح»، الملف الذي نشر اليوم على صفحات جريدة الوطن، الخاص بمؤسسة حياة كريمة بعنوان «حياة كريمة.. المستحيل يتحول إلى حقيقة».

ميزانية مشروعات حياة كريمة تتخطى التريليون جنيه

وقال الصحفي إمام أحمد إمام، إن مشروع حياة كريمة يستفيد منه قرابة 60 مليون مواطن مصري، لافتا إلى أن ميزانية مشروعات حياة كريمة تتخطى التريليون جنيه لتغطية أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع و175 مركزا.

مشروعات حياة كريمة بكافة مناطق الجمهورية

وأضاف «إمام» خلال حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف، أن مشروعات حياة كريمة تغطي كافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلى شهادة أحد المواطنين بإحدى المناطق النائية على أطراف مدينة أسوان خلال زيارته لها، والذي أكد أن الدولة المصرية جاءت إلى القرية عن طريق مؤسسة حياة كريمة لأول مرة، بعد أن ظلت القرية تعاني من الإهمال على مدار عقود.