تغطية ترعة «خلاف» بقرية شباس عمير بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ تغطية ترعة خلاف المارة من أمام المستشفى الخيري بقرية شباس عمير، بطول 220 متر بتكلفة 800 ألف جنيه، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تغطية ترعة خلاف بقرية شباس عمير بتكلفة 800 ألف جنيه

وأكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه يتم تغطية ترعة خلاف المارة من أمام المستشفى الخيري بقرية شباس عمير بطول 220 متر بتكلفة 800 ألف جنيه ضمن الخطه الاستثمارية 2023 - 2024، بتركيب المواسير، وصب الغرف، لافتاً إلى أنّه حريص على المرور والمتابعة الدورية للمشروع، للالتزام بجميع الاشتراطات المتفق عليها.

وأشار «كشك»، إلى حرص محافظة كفر الشيخ على تغطية الترع والمساقي، التى تمر وسط الكتلة السكنية في عدد من القرى، خاصةً أنَّها تحتاج إلى أعمال تطهير، ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها، وللحفاظ على صحة المواطنين.

تبطين 1000 كيلو ترع ومصارف بنطاق محافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّه جارٍ تبطين 1000 كيلو ترع ومصارف بنطاق محافظة كفر الشيخ وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تكمن أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل في تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه.