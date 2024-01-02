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«النقل»: توقيع تعاقد مع خط سياحة عالمي لتعظيم سياحة اليخوت خلال أسبوع

كتب:

كريم روماني
11:53 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
وزارة النقل

وزارة النقل

أكد وزارة النقل أنها بصدد عمل مذكرة بأن تكون كل إجراءات سياحة اليخوت تتم من مكان واحد لعمل أي مارينا: «هتكون فيه لجنة من حماية الشواطئ وغيرها وممثلين لقطاع النقل البحري والمالية والبيئة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإنشاء».

وكشفت «النقل»، أن المارينا دائما ما تكون مرتبطة بمقصد سياحي، ونحن حريصون على توفير جميع التيسيرات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، مؤكدة أنه خلال أسبوع سيتم توقيع تعاقد مع خط سياحة عالمي في ثلاثة مواني في سفاجا وشرم الشيخ والغردقة لتعظيم سياحة اليخوت.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، وذلك بحضور رئيس قطاع النقل البحري رؤساء الموانئ المصرية والمستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.