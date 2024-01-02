عضو بـ«النواب» يشيد بانضمام مصر لـ«بريكس»: مؤشر إيجابي لجذب الاستثمارات

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يعزز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافعها الاقتصادية والسياسية الممكنة، وفرصة لدعم التعاون الاقتصادي، ودفع الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنضمة.

انضمام مصر لـ«بريكس» يجذب الاستثمارات

وأضاف في بيان صحفي أن اختيار مصر لعضوية التجمع يعكس قدرات مصر الاقتصادية، وما تمتلكه من فرص قوية يمكن البناء عليها بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، كما أنها علامة طمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج والداخل، بما يحمله من مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن هناك نحو 754 فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس في 30 قطاعا، ومن ثم هناك أهمية لاستثمار ذلك في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة.

وطالب بدراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول، لتلبية متطلباتها وتوسيع فرص الاستثمار الصناعي في مصر، منوها بأن الانضمام يأتي بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبيـ منها تعديل قانون الأراضي الصحراوية وحوافز الهيدروجين الأخضر، ما يحمل مؤشرات إيجابية لزيادة إقبال المستثمرين.